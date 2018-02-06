Житель Хабаровска украл у приятельницы деньги, отложенные на покупку квартиры

В Хабаровске к сотрудникам полиции за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о краже 500 тысяч рублей из ее квартиры. Накануне обнаружения пропажи к потерпевшей в гости заходил знакомый. Он знал, что в квартире у женщины хранится большая сумма денег, предназначенная на покупку недвижимости. Именно на него и пали подозрения правоохранителей.