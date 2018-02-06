Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
12 звезд, которые ждут детей в 2018 году
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Как выглядит мама Анастасии Костенко
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Как выглядит мама Анастасии Костенко
София Ротару в оранжевом купальнике позирует на берегу океана
Следы сбившего российский Су-25 ПЗРК отыскали на Украине — СМИ
Новый танк «Прорыв» скоро поступит на вооружение
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска украл у приятельницы деньги, отложенные на покупку квартиры

Будучи в гостях у потерпевшей, мужчина стащил у нее 500 тысяч рублей.

В Хабаровске к сотрудникам полиции за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о краже 500 тысяч рублей из ее квартиры. Накануне обнаружения пропажи к потерпевшей в гости заходил знакомый. Он знал, что в квартире у женщины хранится большая сумма денег, предназначенная на покупку недвижимости. Именно на него и пали подозрения правоохранителей.

— Подозреваемого задержали Комсомольске-на-Амуре. Как выяснилось, 35-летний злоумышленник похитил у потерпевшей деньги и выехал из краевого центра. Часть похищенной наличности стражи правопорядка изъяли и вернули владелице. Остальные злоумышленник успел потратить на развлечения и покупку дорогостоящего мобильного телефона, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Две девочки, пострадавшие во время ЧП в школе Улан-Удэ, идут на поправку
Центр Барнаула в сильном дыму: Горит «Дом афганцев»
Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена
Названа главная причина рака
Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин
Путин подписал закон о классификации гостиниц
МОК обнаружил новых спортсменов из России, связанных с допингом
Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки
Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать
Спорт
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом На 132-й сессии МОК в Пхенчхане подавляющим большинством голосов была поддержана дисквалификация ОКР за якобы нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи 2014 года
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой Ведущая опубликовала трогательное фото Платона в соцсети.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь