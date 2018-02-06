Момент поджога «БМВ Х6» в казанском дворе попал на видео

Инцидент произошел около четырех часов утра во дворе дома № 13 по улице Меридианная. На кадрах видно, как пламя стремительно охватывает иномарку, а бесстрашные очевидцы помогают автовладельцу тушить огонь снегом и огнетушителями.

Пользователи сетей также сообщают, что на месте был замечен и виновник инцидента. Они утверждают, что видели человека в маске, который поджег машину и скрылся.