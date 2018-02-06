В Колпино вышедшая из берегов Ижора изменила маршруты автобусов
В Колпино разлившаяся река Ижора внесла коррективы в работу общественного транспорта утром 6 февраля. Автобусы пустили в объезд, рассказали «Фонтанке» в ГКУ «Организатор перевозок».
В Колпино разлившаяся река Ижора внесла коррективы в работу общественного транспорта утром 6 февраля. Автобусы пустили в объезд, рассказали «Фонтанке» в ГКУ «Организатор перевозок».
Движение закрыли по Загородной улице. Автобусы №№ 327, 332, 336, 337, 337А на время изменили маршруты.
Ижора вышла из берегов и подтопила поселок
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