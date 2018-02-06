В Колпино вышедшая из берегов Ижора изменила маршруты автобусов

Движение закрыли по Загородной улице. Автобусы №№ 327, 332, 336, 337, 337А на время изменили маршруты.

Ижора вышла из берегов и подтопила поселок Усть-Ижора еще 31 января. Как сообщали в пресс-службе комитета по природопользованию города, к подъему уровня воды привела подвижка льда из-за резких колебаний температуры.