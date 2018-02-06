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10:26 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажке в Самаре

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Самаре, где пострадали четыре человека, сообщила РИА Новости в понедельник представитель СУ СК России по Самарской области.

Источник: Агентство «Москва»

Газовый баллон взорвался 5 февраля при проведении ремонтных работ в одной из двухуровневых квартир, расположенной на 16-м и 17-м этажах в 17-этажном жилом доме в Самаре на улице Димитрова, пострадали четыре человека. По данным администрации Самары, ими оказались рабочие, проводившие ремонт в квартире, двоих из них госпитализировали с ожогами третьей степени в городскую больницу имени Пирогова.

«Возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба)», — сказала собеседница агентства.

Как уточнял ранее РИА Новости источник в экстренных службах региона, взрыв произошел при монтаже натяжного потолка. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность при проведении ремонтных работ в одной из квартир. Спасатели, по данным МЧС, эвакуировали из дома 70 человек.

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 СК возбудил дело после взрыва газа в многоэтажке в Самаре
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