В самолете из Вьетнама до Новосибирска пассажиру стало плохо

Во время авиарейса, который возвращался из Вьетнама в Новосибирск, сегодня, 6 февраля, произошел инцидент с одним из пассажиров на борту самолета. «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта официально подтвердили эту информацию: взрослому мужчине стало плохо во время полета. О причинах ухудшенного самочувствия пассажира не сообщается. Оказалось, что среди других пассажиров рейса не было ни одного медика и помощи оставалось ждать только после посадки.