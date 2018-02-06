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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В самолете из Вьетнама до Новосибирска пассажиру стало плохо

Когда самолет приземлился в Толмачево, мужчину передали медикам.

Во время авиарейса, который возвращался из Вьетнама в Новосибирск, сегодня, 6 февраля, произошел инцидент с одним из пассажиров на борту самолета. «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта официально подтвердили эту информацию: взрослому мужчине стало плохо во время полета. О причинах ухудшенного самочувствия пассажира не сообщается. Оказалось, что среди других пассажиров рейса не было ни одного медика и помощи оставалось ждать только после посадки.

— Своевременно по посадке рейса были вызваны специализированные бригады «скорой медицинской помощи» города Оби и города Новосибирска. Пассажир доставлен в одно из медицинских учреждений города Новосибирска. На месте дежурили фельдшеры медицинского пункта аэропорта «Толмачево», — прокомментировала корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь аэропорта в Новосибирске Ирина Шавшина.

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