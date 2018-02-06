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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермские силовики задержали экс-депутата Законодательного Собрания и бизнесмена Владимира Нелюбина

Он стал фигурантом дела о хищении денег обанкротившегося Экопромбанка.

В понедельник вечером полицейские задержали пермского бизнесмена и бывшего депутата Законодательного Собрания Владимира Нелюбина. Его допросили по громкому делу «Экопромбанка», после чего задержали.

Проблемы в скандально известном пермском банке, напомним, начались летом 2014 года, когда Центробанк РФ отозвал лицензию из-за его неликвидности.

«Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, — говорилось в официальном сообщении Центробанка. — В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный поток, ОАО АКБ “Экопромбанк” не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками».

— Мы просили дать нам срок, чтобы поправить дела, но у Центробанка жесткие требования, поэтому лицензия была отозвана, — сообщил тогда в интервью «Комсомолке» Владимир Нелюбин. На тот момент он являлся действующим депутатом Законодательного Собрания Пермского края и занимал пост члена наблюдательного совета в банке.

По словам бизнесмена, банк лопнул после вброса в интернет информации о том, что дела в банке идут плохо. Вкладчики массово ринулись забирать свои деньги и «выпотрошили» кредитную организацию всего за несколько дней.

После банкротства банка Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю возбудило несколько уголовных дел. В том числе, были основания полагать, что перед отзывом лицензии путем различных схем из банка были похищены крупные денежные суммы.

Как сообщили «КП» источники в следствии, Владимир Нелюбин был допрошен по уголовному делу, в рамках которого его подозревают в «мошенничестве в особо крупном размере».

Решается вопрос об избрании для бизнесмена меры пресечения. Никаких коммментариев по этому делу в краевой полиции не дают.

СПРАВКА «КП».

ОАО АКБ «Экопромбанк» был создан еще в 1992 году рядом крупнейших пермских предприятий и зарегистрирован Центробанком.

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