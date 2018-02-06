В Петербурге ограбили второй за сутки магазин интим-товаров

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Второе за сутки заявление о нападении на магазин интим-товаров в Санкт-Петербурге поступило в полицию, сообщает региональное ГУ МВД России.

Вечером 5 февраля неизвестный в медицинской маске вошел в секс-шоп на Загородном проспекте. Угрожая травматическим оружием 32-летней женщине-продавцу, он выстрелил в пол, затем забрал тысячу рублей из кассового аппарата и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).