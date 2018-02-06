В Петербурге ограбили второй за сутки магазин интим-товаров
Неизвестный в медицинской маске похитил тысячу рублей из кассы
Неизвестный в медицинской маске похитил тысячу рублей из кассы
Второе за сутки заявление о нападении на магазин
Вечером 5 февраля неизвестный в медицинской маске вошел в
Ранее неизвестный преступник в медицинской маске ограбил магазин
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