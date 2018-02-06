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10:34 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге ограбили второй за сутки магазин интим-товаров

Неизвестный в медицинской маске похитил тысячу рублей из кассы секс-шопа.

Источник: Аргументы и факты

Второе за сутки заявление о нападении на магазин интим-товаров в Санкт-Петербурге поступило в полицию, сообщает региональное ГУ МВД России.

Вечером 5 февраля неизвестный в медицинской маске вошел в секс-шоп на Загородном проспекте. Угрожая травматическим оружием 32-летней женщине-продавцу, он выстрелил в пол, затем забрал тысячу рублей из кассового аппарата и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее неизвестный преступник в медицинской маске ограбил магазин интим-товаров на Алтайской улице. Войдя в помещение, он выстрелил в стену, а затем похитил 4500 рублей из кассы, угрожая оружием продавцу.

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