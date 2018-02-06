В краснодарской школе обрушились строительные конструкции
КРАСНОДАР, 6 февраля, ФедералПресс. В спортзале одной из краснодарских школ обрушились строительные конструкции. Инцидент произошёл днем 5 февраля.
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КРАСНОДАР, 6 февраля, ФедералПресс. В спортзале одной из краснодарских школ обрушились строительные конструкции. Инцидент произошёл днем 5 февраля.
Как сообщили в
В результате случившегося пострадавших нет. Жизнеобеспечение учебного заведения нарушено не было.
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