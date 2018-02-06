В ГИБДД раскрыли подробности аварии с шестью погибшими в Ленобласти
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, сообщает
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