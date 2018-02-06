В Новокуйбышевске в больнице на Пирогова рухнул потолок

В понедельник, 5 февраля, в Новокуйбышевской центральной городской больнице, расположенной на улице Пирогова, произошло ЧП. Там прямо перед выходом рухнул потолок, пишет Город Н-ск. 2000.

Как выяснилось, инцидент произошел в 7:20, за 10 минут до открытия, поэтому в результате случившегося никто не пострадал. На время устранения последствий обрушения центральный вход в медучрежение закрыли для посетителей.