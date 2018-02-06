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10:23 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске в больнице на Пирогова рухнул потолок

ЧП произошло за 10 минут до открытия.

В понедельник, 5 февраля, в Новокуйбышевской центральной городской больнице, расположенной на улице Пирогова, произошло ЧП. Там прямо перед выходом рухнул потолок, пишет Город Н-ск.2000.

Как выяснилось, инцидент произошел в 7:20, за 10 минут до открытия, поэтому в результате случившегося никто не пострадал. На время устранения последствий обрушения центральный вход в медучрежение закрыли для посетителей.

Отметим, что это уже не первый случай обрушения потолка в ЦГБ. К счастью, в прошлый раз тоже никто не пострадал.

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