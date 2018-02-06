В Новокуйбышевске в больнице на Пирогова рухнул потолок
ЧП произошло за 10 минут до открытия.
ЧП произошло за 10 минут до открытия.
В понедельник, 5 февраля, в Новокуйбышевской центральной городской больнице, расположенной на улице Пирогова, произошло ЧП. Там прямо перед выходом рухнул потолок, пишет Город
Как выяснилось, инцидент произошел в 7:20, за 10 минут до открытия, поэтому в результате случившегося никто не пострадал. На время устранения последствий обрушения центральный вход в медучрежение закрыли для посетителей.
Отметим, что это уже не первый случай обрушения потолка в ЦГБ. К счастью, в прошлый раз тоже никто не пострадал.
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