Грузовик протаранил четыре припаркованных автомобиля под Арзамасом
Два человека получили ранения.
Два человека получили ранения.
Грузовик протаранил сразу четыре припаркованных автомобиля на трассе под Арзамасом в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
Авария произошла ровно в полдень в понедельник, 5 февраля, на 79-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. 37-летний водитель грузовика «Хино» со стажем 17 лет не справился с управлением и врезался в автомобили «Шевроле Круз», «ГАЗель», «Лада Приора» и автоцистерну «ГАЗ-4616», находившиеся в это время на стоянке.
В результате
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