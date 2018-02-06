Грузовик протаранил четыре припаркованных автомобиля под Арзамасом

Грузовик протаранил сразу четыре припаркованных автомобиля на трассе под Арзамасом в Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла ровно в полдень в понедельник, 5 февраля, на 79-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов. 37-летний водитель грузовика «Хино» со стажем 17 лет не справился с управлением и врезался в автомобили «Шевроле Круз», «ГАЗель», «Лада Приора» и автоцистерну «ГАЗ-4616», находившиеся в это время на стоянке.