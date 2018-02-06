На Урале задержали мошенников в сфере автострахования

Источник: "Российская газета"

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы случившихся ДТП, после чего получали выплаты.

«По местам жительства участников группы, а также в трех екатеринбургских автосервисах прошли обыски. Изъято оружие (предположительно, автоматы Калашникова), и 10 машин, которые могли быть использованы для постановочных аварий — BMW X3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие», — рассказал полковник Горелых.

В декабре 2017 и январе 2018 года сообщники незаконно получили более 700 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Группировка может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов, — подчеркнул официальный представитель свердловской полиции. — Двух ее предполагаемых лидеров — родных братьев — суд заключил под стражу. Четверо их сообщников будут находиться под домашним арестом (в том числе женщина, которая на седьмом месяце беременности)».