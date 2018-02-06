Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
Константин Хабенский скучает по 10-летнему сыну
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Екатерина Андреева в ярком костюме покаталась на лыжах
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Поклонники обсуждают снимок Ксении Собчак «без бюстгальтера»
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Следы сбившего российский Су-25 ПЗРК отыскали на Украине — СМИ
Новый танк «Прорыв» скоро поступит на вооружение
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12В Париже Сена вышла из берегов
10:31 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале задержали мошенников в сфере автострахования

Свердловский ОБОП задержал пятерых мужчин и женщину, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования.

Источник: "Российская газета"

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы случившихся ДТП, после чего получали выплаты.

«По местам жительства участников группы, а также в трех екатеринбургских автосервисах прошли обыски. Изъято оружие (предположительно, автоматы Калашникова), и 10 машин, которые могли быть использованы для постановочных аварий — BMW X3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие», — рассказал полковник Горелых.

В декабре 2017 и январе 2018 года сообщники незаконно получили более 700 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Группировка может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов, — подчеркнул официальный представитель свердловской полиции. — Двух ее предполагаемых лидеров — родных братьев — суд заключил под стражу. Четверо их сообщников будут находиться под домашним арестом (в том числе женщина, которая на седьмом месяце беременности)».

Расследование дела аферистов продолжается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Видео: Легендарный ПТРК-ветеран "Малютка" по-прежнему бьет без промаха
Найдена новая угроза для всех Android-устройства
Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена
Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин
Медики раскрыли связь горячего чая с опасным заболеванием
Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов
Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки
МОК обнаружил новых спортсменов из России, связанных с допингом
Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать
Спорт
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом На 132-й сессии МОК в Пхенчхане подавляющим большинством голосов была поддержана дисквалификация ОКР за якобы нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи 2014 года
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой Ведущая опубликовала трогательное фото Платона в соцсети.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь