Карманник попал на видео во время кражи

9 декабря 2017 года одна из посетительниц ярмарки на улице Петухова лишилась банковских карт и 7500 рублей, которые карманник незаметно похитил из ее сумки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.
Другой случай произошел 1 января 2018 года в Заельцовском районе. На этот раз жертвой другого карманника стал пассажир. В помещении автостанции злоумышленник, заметив уснувшего нетрезвого мужчину, вытащил из его куртки деньги и мобильный телефон стоимостью 7800 рублей.
Однако ловкость рук не помогла карманнику уберечься от зоркого объектива камеры видеонаблюдения. По полученным кадрам сотрудники уголовного розыска установили личность 25-летнего жителя Калининского района и задержали его.
«Во избежание карманных краж полиция рекомендует быть предельно внимательными в транспорте и торговых организациях, особенно при большом скоплении людей. Сумочки и пакеты необходимо держать перед собой, ни в коем случае не оставлять ценные вещи в карманах, которые находятся вне поля зрения. Крупные суммы денег целесообразно разделить с учетом количества планируемых покупок в тех или иных магазинах, а деньги на мелкие расходы держать отдельно», — напомнили в полиции.
Злоумышленники, решаясь на преступление, нередко забывают, что в наш век технологий их действия легко могут попасть на видео. В ноябре прошлого года в аэропорту Толмачево была раскрыта кража мобильного телефона стоимостью 21 тысяча рублей. Оказалось, что хищение совершил иностранец, причем во время кражи он неосмотрительно попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.
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