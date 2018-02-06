Карманник попал на видео во время кражи

9 декабря 2017 года одна из посетительниц ярмарки на улице Петухова лишилась банковских карт и 7500 рублей, которые карманник незаметно похитил из ее сумки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Полицейские задержали подозреваемого — им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x99k_fo69tc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другой случай произошел 1 января 2018 года в Заельцовском районе. На этот раз жертвой другого карманника стал пассажир. В помещении автостанции злоумышленник, заметив уснувшего нетрезвого мужчину, вытащил из его куртки деньги и мобильный телефон стоимостью 7800 рублей.

Однако ловкость рук не помогла карманнику уберечься от зоркого объектива камеры видеонаблюдения. По полученным кадрам сотрудники уголовного розыска установили личность 25-летнего жителя Калининского района и задержали его.

«Во избежание карманных краж полиция рекомендует быть предельно внимательными в транспорте и торговых организациях, особенно при большом скоплении людей. Сумочки и пакеты необходимо держать перед собой, ни в коем случае не оставлять ценные вещи в карманах, которые находятся вне поля зрения. Крупные суммы денег целесообразно разделить с учетом количества планируемых покупок в тех или иных магазинах, а деньги на мелкие расходы держать отдельно», — напомнили в полиции.