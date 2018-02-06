Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого дома

«В этом доме все квартиры частные, поэтому мэрия не имеет права выделять деньги на ремонт. Полностью выгорело восемь квартир в мансарде, в них прописано 25 человек. Квартиры этажом ниже залиты водой. Сейчас в четырех из семи подъездов нет тепла и электричества. Администрация и УК обратились к другим УК в районе с просьбой помочь восстановить тепло- и электроснабжение. Планируется, что до 22.00 (15.00 мск) все восстановят», — сказал представитель администрации города.