Пожар в Приморье уничтожил восемь квартир жилого дома
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев — РИА Новости. Восемь квартир, где прописаны 25 человек, полностью выгорели в результате пожара в многоэтажном доме в городе Артеме Приморского края, в четырех подъездах из семи нет света и электричества, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
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