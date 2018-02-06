Из-за плохого состояния дороги на ул. Бенгальской погиб человек

Среди недостатков на данном участке дороги были выявлены: несоответствие ширины полос движения проезжей части, установленной для дороги IV категории, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, отсутствие искусственных неровностей для принудительного снижения скорости. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения и жизням людей.
— Судом первой инстанции на администрацию города возложена обязанность по приведению автомобильной дороги по ул. Бенгальская в соответствие с ГОСТ в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Администрация города подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, но ее отклонили. Прокуратура Орджоникидзевского района следит за исполнением решения суда.
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