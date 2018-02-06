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10:58 (мск), источник: Новости Перми

Из-за плохого состояния дороги на ул. Бенгальской погиб человек

28 июля прошлого года в одиннадцать вечера на улице Бенагльской мотоциклист сбил пешехода, который передвигался по обочине. От полученных травм пострадавший скончался. Прокуратура пришла к выводу, что причиной ДТП стало несоответствие данной дороги нормам ГОСТ.

Среди недостатков на данном участке дороги были выявлены: несоответствие ширины полос движения проезжей части, установленной для дороги IV категории, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, отсутствие искусственных неровностей для принудительного снижения скорости. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения и жизням людей.

— Судом первой инстанции на администрацию города возложена обязанность по приведению автомобильной дороги по ул. Бенгальская в соответствие с ГОСТ в течение одного года с даты вступления решения суда в законную силу, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Администрация города подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, но ее отклонили. Прокуратура Орджоникидзевского района следит за исполнением решения суда.

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