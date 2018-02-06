Учеников хабаровской гимназии № 3 отправят в другие школы

Источник: РИА "Новости"

Гимназию № 3 в Хабаровске пока не откроют: Центральный районный суд города решил приостановить работу пищеблока на 30 дней, а без столовой образовательное учреждение не сможет принять учеников. Впрочем, за парты гимназисты все равно сядут — их отправят в другие школы города, сообщает портал «Губерния».

Напомним, гимназию № 3 закрыли из-за вспышки кишечной инфекции: в учреждении отравились 122 человека. Роспотребнадзор провел проверку и выявил в пищеблоке множество нарушений. За ситуацией следило городское управление образования. Там уверяли, что гимназию отмыли и продезинфицировали несколько раз.

Тем не менее, как рассказали в Роспотребнадзоре, накануне в пищеблоке гимназии снова выявили кишечную палочку. Пробы специалисты взяли 5 февраля, в понедельник. В итоге по решению суда карантин продлили еще на месяц. Несмотря на это, гимназисты уже завтра приступят к занятиям.

«В первую очередь руководитель гимназии распределила [учеников] в свои здания — [корпуса] на Карла Маркса и Шабадина. Свои помещения предоставят еще два образовательных учреждения, а может быть, даже три: гимназия № 4, лицей “Ступени”, гимназия № 6», — рассказала начальник управления образования администрации города Ольга Тен.

Ученики 9-х — 11-х классов будут заниматься в корпусе гимназии, расположенном на улице Карла Маркса, начальных классов — в здании на Шабадина. Остальные пойдут в другие учреждения.