Учеников хабаровской гимназии № 3 отправят в другие школы
Карантин в учреждении продлен: в пищеблоке снова нашли кишечную палочку.
Карантин в учреждении продлен: в пищеблоке снова нашли кишечную палочку.
Гимназию № 3 в Хабаровске пока не откроют: Центральный районный суд города решил приостановить работу пищеблока на 30 дней, а без столовой образовательное учреждение не сможет принять учеников. Впрочем, за парты гимназисты все равно сядут — их отправят в другие школы города, сообщает портал «Губерния».
Напомним, гимназию № 3 закрыли
«В первую очередь руководитель гимназии распределила [учеников] в свои здания — [корпуса] на Карла Маркса и Шабадина. Свои помещения предоставят еще два образовательных учреждения, а может быть, даже три: гимназия № 4, лицей “Ступени”, гимназия № 6», — рассказала начальник управления образования администрации города Ольга Тен.
Планируется, что среднее звено будет учиться во вторую смену. Сейчас специалисты составляют точное расписание.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.