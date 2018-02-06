Часть Владивостока осталась без света

Причиной отключения линии 110 кВ «ВТЭЦ-2 — Залив» стал наброс кабеля связи, сорванного с креплений на жилых домах в районе улицы Толстого.
— По факту происшествия мы проводим собственное расследование, выясняем, какая организация является владельцем оборвавшейся линии связи. Стоит отметить, что работы по монтажу данного кабеля в охранной зоне ЛЭП выполнялись без согласования с сетевой организацией, — рассказывает главный инженер филиала «Приморские электрические сети» Сергей КОРЧЕМАГИН. — Напоминаем, что все работы в охранных зонах ЛЭП должны согласовываться с энергетиками. В противном случае очень высока вероятность обрыва самовольного подвеса, что может привести к нарушению работы энергообъектов и травмированию электрическим током людей.
Утром 6 февраля в Приморском крае электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в обычном режиме.
По прогнозам синоптиков первую половину текущей недели в
Екатерина Лапкина.
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