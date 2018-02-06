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10:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Часть Владивостока осталась без света

Из-за резкого ухудшения погодных условий южное подразделение филиала «Приморские электрические сети» (АО ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания) переведено в режим повышенной готовности, сообщает DEITA.RU. Ночью с 5 на 6 февраля непогода стала причиной частичного нарушения электроснабжения потребителей Ленинского района Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Причиной отключения линии 110 кВ «ВТЭЦ-2 — Залив» стал наброс кабеля связи, сорванного с креплений на жилых домах в районе улицы Толстого.

Оперативная бригада «Приморских электрических сетей» в результате осмотра обнаружила на участке линии следы дугового перекрытия и отгоревший кабель связи. Линия электропередачи повреждений не получила. Первичный осмотр места происшествия дает основание предполагать, что крепление кабеля в зоне пересечения с ЛЭП было выполнено с нарушением технических требований, что в ветреную погоду привело к его повреждению и обрыву.

— По факту происшествия мы проводим собственное расследование, выясняем, какая организация является владельцем оборвавшейся линии связи. Стоит отметить, что работы по монтажу данного кабеля в охранной зоне ЛЭП выполнялись без согласования с сетевой организацией, — рассказывает главный инженер филиала «Приморские электрические сети» Сергей КОРЧЕМАГИН. — Напоминаем, что все работы в охранных зонах ЛЭП должны согласовываться с энергетиками. В противном случае очень высока вероятность обрыва самовольного подвеса, что может привести к нарушению работы энергообъектов и травмированию электрическим током людей.

Утром 6 февраля в Приморском крае электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков первую половину текущей недели в юго-восточных районах Приморья и на побережье сохранится сильный ветер, с порывами до 27 м/с.

Екатерина Лапкина.

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