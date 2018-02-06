Лихач оставил без света половину Чебаркуля

Авария произошла в курортной зоне Чебаркуля 3 февраля. За рулем отечественной «десятки» был 32-летний южноуралец. В крутой поворот он зашел на солидной скорости. В итоге вылетел в кювет и протаранил линию электропередач.

Конструкция накренилась и контакты оборвались. Электроснабжение перестало поступать в часть домов. Однако на место быстро выехала бригада ремонтников, которая за час устранила поломку.