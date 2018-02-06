Лихач оставил без света половину Чебаркуля
Он не вписался в поворот и сбил столб с проводами.
Он не вписался в поворот и сбил столб с проводами.
Авария произошла в курортной зоне Чебаркуля 3 февраля. За рулем отечественной «десятки» был 32-летний южноуралец. В крутой поворот он зашел на солидной скорости. В итоге вылетел в кювет и протаранил линию электропередач.
Конструкция накренилась и контакты оборвались. Электроснабжение перестало поступать в часть домов. Однако на место быстро выехала бригада ремонтников, которая за час устранила поломку.
— Автомобиль серьезно покорежен, но водитель цел. Он отказался от медицинской помощи. Сейчас устанавливаем обстоятельства столкновения, — рассказали в Госавтоинспекции Чебаркуля.
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