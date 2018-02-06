Опухоль мозга не помогла Цыбко покинуть СИЗО

Медики южноуральского ГУФСИН пришли к выводу, что осужденный экс-сенатор Константин Цыбко может содержаться в СИЗО.

«Вчера суд огласил заключение медицинского освидетельствования Цыбко, из которого следует, что осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей. Данное заключение направлено судом в СИЗО. Кроме того, осужденный и его защитники заявляли ходатайства об отводе гособвинителя, допросе специалиста, ранее выдавшего заключение, о проведении судмедэкспертизы, в удовлетворении которых судом было отказано. Заявленные ходатайства об исключении ряда доказательств суд рассмотрит во время принятия окончательного решения по делу», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Рассмотрение апелляции на приговор Цыбко продолжится сегодня.

Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве в особо крупном размере в августе 2017 года. Его приговорили к 9 годам в ИК строгого режима, а также выписали штраф в 70 миллионов рублей.