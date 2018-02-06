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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе преподавателя УГАТУ уличили в получении взятки

Его зачет «стоил» 500 рублей.

Источник: Reuters

В Уфе сотрудники полиции задержали 68-летнего доцента авиационного университета за получение взятки. По предварительным данным, преподаватель получил от студентов деньги за сдачу зачетов без проверок их знаний.

Он сам предложил старостам групп собрать со студентов по 500 рублей за положительную сдачу зачета по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация». От 31 студента он получил взятку в сумме 15 500 рублей.

— Выясняются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в следственном комитете РБ.

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