В Казани «Газель» сбила девятилетнюю школьницу
Наезд произошел в понедельник в 14.10 на улице Роторной в столице Татарстана.
Наезд произошел в понедельник в 14.10 на улице Роторной в столице Татарстана.
24-летний водитель автомобиля «Газель» во дворе дома № 27, по предварительным данным, двигаясь задним ходом сбил девятилетнюю школьницу.
— Водитель не убедился в безопасности своего маневра, — сообщили в
Всего же за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 270 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими — наезды на пешеходов. В результате три человека (в том числе ребенок) получили различные травмы.
Также, по мнению сотрудников Госавтоинспекции Казани, горожане ввиду обрушивавшегося снегопада в большинстве своем оставили свои автомобили и начали чаще пользоваться общественным транспортом.
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