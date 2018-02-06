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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани «Газель» сбила девятилетнюю школьницу

Наезд произошел в понедельник в 14.10 на улице Роторной в столице Татарстана.

24-летний водитель автомобиля «Газель» во дворе дома № 27, по предварительным данным, двигаясь задним ходом сбил девятилетнюю школьницу.

— Водитель не убедился в безопасности своего маневра, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. — В результате ДТП девочка получила закрытый перелом ноги.

Всего же за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 270 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими — наезды на пешеходов. В результате три человека (в том числе ребенок) получили различные травмы.

Также, по мнению сотрудников Госавтоинспекции Казани, горожане ввиду обрушивавшегося снегопада в большинстве своем оставили свои автомобили и начали чаще пользоваться общественным транспортом.

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