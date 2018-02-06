В Казани «Газель» сбила девятилетнюю школьницу

— Водитель не убедился в безопасности своего маневра, — сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. — В результате ДТП девочка получила закрытый перелом ноги.

Всего же за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 270 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими — наезды на пешеходов. В результате три человека (в том числе ребенок) получили различные травмы.