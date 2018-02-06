Дрозденко направил соболезнования губернатору Вологодской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Вологодской области Олегу Кувшинникову в связи с гибелью жителей области в ДТП. Дрозденко также заявил, что будут предприняты все меры для расследования истинных причин аварии.

Напомним, рано утром 6 февраля на трассе «Вологда — Новая Ладога» микроавтобус, рассчитанный на 8 человек, влетел в грузовик. В результате серьёзного ДТП пассажиры и водитель микроавтобуса, который занимался нелегальной перевозкой людей из Череповца в Петербург, погибли на месте.