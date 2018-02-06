Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Константин Хабенский скучает по 10-летнему сыну
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Федор Бондарчук: «Я вам ничего не скажу»
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
СМИ рассказали, почему не успели спасти российского пилота Су-25
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Поклонники обсуждают снимок Ксении Собчак «без бюстгальтера»
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Следы сбившего российский Су-25 ПЗРК отыскали на Украине — СМИ
Новый танк «Прорыв» скоро поступит на вооружение
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
12В Париже Сена вышла из берегов
10:47 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко направил соболезнования губернатору Вологодской области

Губернатор Ленинградской области связался с главой Вологодской области и выразил соболезнования в связи со смертельной аварией с девятью жертвами на трассе «Вологда — Новая Ладога».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Вологодской области Олегу Кувшинникову в связи с гибелью жителей области в ДТП. Дрозденко также заявил, что будут предприняты все меры для расследования истинных причин аварии.

Напомним, рано утром 6 февраля на трассе «Вологда — Новая Ладога» микроавтобус, рассчитанный на 8 человек, влетел в грузовик. В результате серьёзного ДТП пассажиры и водитель микроавтобуса, который занимался нелегальной перевозкой людей из Череповца в Петербург, погибли на месте.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не замерзнуть! Почему объединяются поставщики тепла Выборга
Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена
Бюджетный литр. Когда в России подешевеет бензин
Медики раскрыли связь горячего чая с опасным заболеванием
Четырехметровый питон проглотил оленя на глазах у туристов
Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки
МОК обнаружил новых спортсменов из России, связанных с допингом
Выданному США российскому программисту запретили мыться и читать
Спорт
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом На 132-й сессии МОК в Пхенчхане подавляющим большинством голосов была поддержана дисквалификация ОКР за якобы нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи 2014 года
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой Ведущая опубликовала трогательное фото Платона в соцсети.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь