Дрозденко направил соболезнования губернатору Вологодской области
Губернатор Ленинградской области связался с главой Вологодской области и выразил соболезнования в связи со смертельной аварией с девятью жертвами на трассе «Вологда — Новая Ладога».
Губернатор Ленинградской области связался с главой Вологодской области и выразил соболезнования в связи со смертельной аварией с девятью жертвами на трассе «Вологда — Новая Ладога».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил соболезнования главе Вологодской области Олегу Кувшинникову в связи с гибелью жителей области в ДТП. Дрозденко также заявил, что будут предприняты все меры для расследования истинных причин аварии.
Напомним, рано утром 6 февраля на трассе «Вологда — Новая Ладога» микроавтобус, рассчитанный на 8 человек, влетел в грузовик. В результате серьёзного ДТП пассажиры и водитель микроавтобуса, который занимался нелегальной перевозкой людей из Череповца в Петербург, погибли на месте.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.