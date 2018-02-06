В ГИБДД уточнили число погибших при аварии в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.