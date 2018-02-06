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10:43 (мск), источник: РИА Новости

В ГИБДД уточнили число погибших при аварии в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Источник: РИА Новости
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Ранее стало известно, что на автотрассе М-14 столкнулись грузовик IVECO и микроавтобус Ford Transit. Сначала сообщалось, что погибли водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров.

«Около 6.20 на автодороге “Тихвин — Новая Ладога” водитель, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем IVECO. Проводится проверка. В микроавтобусе погибли девять человек», — говорится в управлении.

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