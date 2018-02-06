В ГИБДД уточнили число погибших при аварии в Ленинградской области
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области после того, как водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, сообщила
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.