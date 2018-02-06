Врач-психиатр из Златоуста 4 года «разводил» на деньги пациентов и их родных

Врач-психиатр получил условный срок за девять эпизодов мошенничества в Златоусте (Челябинская область) — медик вынуждал пациентов и их родных оплачивать бесплатные услуги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались в Златоустовской психиатрической больнице, где подсудимый много лет заведовал женским стационарным отделением. Врач за деньги госпитализировал пациентов, которые должны были проходить лечение бесплатно. Родственники больных ежемесячно приносили медику взносы, которые он обещал тратить на содержание больницы, но клал к себе в карман. Суммы составляли от 60 до 100 тыс. рублей в год.

Также психиатр несколько лет получал пенсию хронически больной пациентки, утверждая, что деньги идут на ее лечение. За два года он похитил у женщины более 200 тыс. рублей. Кроме того, медик вносил в карты больных наркоманией и алкоголизмом ложные сведения о хронических психических заболеваниях, чтобы госпитализировать их в свое отделение и также брать с них деньги за бесплатные услуги.

Следствием установлено, что с 2013 по 2017 год врач провернул не менее девяти махинаций с использованием своего служебного положения.

«При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, а также позицию потерпевших, просивших строго не наказывать подсудимого, и возмещение ущерба, причиненного четырем потерпевшим по делу», — рассказала консультант Златоустовского горсуда Оксана Белугина.