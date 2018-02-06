Уфимские спасатели вытащили из оврага бабушку

Пожилая уфимка возвращалась домой вечером. Проходя мимо оврага, она оступилась и упала вниз. В течение получаса пенсионерка пыталась выбраться сама, но все безрезультатно. Тогда женщина обратилась по сотовому телефону к спасателям. При помощи альпснаряжения женщину удалось вытащить. Видимых повреждений у нее не было, и от медпомощи пенсионерка отказалась.