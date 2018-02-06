Уфимские спасатели вытащили из оврага бабушку
На прогулке она оступилась и упала вниз.
На прогулке она оступилась и упала вниз.
В Уфе 2 февраля спасатели помогли 62-летней женщине выбраться из оврага, сообщает
Пожилая уфимка возвращалась домой вечером. Проходя мимо оврага, она оступилась и упала вниз. В течение получаса пенсионерка пыталась выбраться сама, но все безрезультатно. Тогда женщина обратилась по сотовому телефону к спасателям. При помощи альпснаряжения женщину удалось вытащить. Видимых повреждений у нее не было, и от медпомощи пенсионерка отказалась.
Бабушка жила неподалеку от места происшествия, поэтому спасатели проводили ее до дома и передали родным.
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