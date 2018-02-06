17-летняя девушка без вести пропала в Иркутске
Полиция устанавливает местонахождение Марии Ш.
Полиция устанавливает местонахождение Марии Ш.
Внимание, розыск! Полиция Иркутска ищет 17-летнюю девушку, о местонахождении которой ничего неизвестно. Мария Ш. пропала днем 6 февраля. Как сообщили ее родственники, иркутянка была в гостях, после чего она пошла домой. Ее телефон недоступен, дома девушка не появлялась, самостоятельные поиски результата не принесли.
Родные Марии обратились в полицию. Ранее девушка никогда не уходила из дома, всегда была на связи с семьей.
Приметы:
Была одета: мужская черная куртка,
— Всех, кто
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