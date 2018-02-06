Правозащитный центр «Мемориал» признал Игоря Рудникова политзаключенным

Напомним, Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального управления СК Виктора Леденева. По версии следствия, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева».
— Нам представляется неправдоподобной фабула обвинения. Сложно представить ситуацию, в которой оппозиционный депутат и журналист, подвергавшийся преследованиям в связи со своей общественной деятельностью, стал бы вымогать деньги у руководителя регионального управления СК РФ. С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Игоря Рудникова является политически мотивированным и основано на крайне слабой доказательной базе, — говорится в сообщении «Мемориала».
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