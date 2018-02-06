Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Гарик Мартиросян растит детей полиглотами
В Лондоне продается дом шириной два метра
Елена Яковлева в роскошной шубе изобразила ангела на снегу
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Настоящий солдат»: На Западе восхищены подвигом пилота России
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Правозащитный центр «Мемориал» признал Игоря Рудникова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова политзаключенным. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном во вторник, 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы регионального управления СК Виктора Леденева. По версии следствия, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева».

— Нам представляется неправдоподобной фабула обвинения. Сложно представить ситуацию, в которой оппозиционный депутат и журналист, подвергавшийся преследованиям в связи со своей общественной деятельностью, стал бы вымогать деньги у руководителя регионального управления СК РФ. С нашей точки зрения, уголовное дело в отношении Игоря Рудникова является политически мотивированным и основано на крайне слабой доказательной базе, — говорится в сообщении «Мемориала».

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Липецке зажгли свечи в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове
Виталине Цымбалюк-Романовской может грозить до 10 лет лишения свободы
«Вечного полета»: пилота Су-25 Филипова провожают в России
«Пузырь лопнул»: эксперты рассказали, почему рухнули индексы США
ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет
В пустыне Сахара вновь выпал снег
Низкие дозы алкоголя помогают мозгу очищаться
Почему мужчины не должны считать женщину секс-объектом
Отец полковника Захарченко вернул следствию зарплату
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь