В Волжском задержан грабитель, устроивший драку с охранниками гипермаркета
Грабитель, устроивший драку в гипермаркете, задержан в Волжском сотрудниками Росгвардии.
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Грабитель, устроивший драку в гипермаркете, задержан в Волжском сотрудниками Росгвардии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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