В Волжском задержан грабитель, устроивший драку с охранниками гипермаркета

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 35-летний мужчина был замечен в магазине «Лента» на проспекте Ленина. Злоумышленник пытался вынести предметы парфюмерии на сумму около шести тысяч рублей, а при попытке сотрудников службы охраны остановить его — подрался с ними.