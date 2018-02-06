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17:22 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском задержан грабитель, устроивший драку с охранниками гипермаркета

Грабитель, устроивший драку в гипермаркете, задержан в Волжском сотрудниками Росгвардии.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ведомства, 35-летний мужчина был замечен в магазине «Лента» на проспекте Ленина. Злоумышленник пытался вынести предметы парфюмерии на сумму около шести тысяч рублей, а при попытке сотрудников службы охраны остановить его — подрался с ними.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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