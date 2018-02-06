Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Впервые показан исполнитель роли Цоя в фильме Серебренникова
Фастфуд помог японским ученым в борьбе с облысением
Сын Ксении Собчак тяжело переносит разлуку с мамой
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
18:05 (мск), источник: Volga News

Полиция ведет проверку в связи с информацией о высаженном из автобуса на мороз ребенке в Сызрани

В Сызрани полицейские ведут проверку в связи с появившейся в интернете информацией о высаженном из автобуса ребенке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани водитель микроавтобуса высадил 11-летнюю девочку с тяжелым рюкзаком на дороге с интенсивным движением в незнакомом районе. При этом на улице был мороз.

При проверке личность водителя установили. Сейчас он отстранен от управления общественным транспортом до выяснения всех обстоятельств. Сотрудники ГИБДД проверяют организацию, работающую на этом маршруте.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и родителей пострадавшего ребенка обратиться в МУ МВД России «Сызранское» по телефону: 8−50−35−8464−94 (ПДН), 8−38−33−8464−66 (дежурная часть).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Замглавы Ленинского района задержан при получении взятки
«Вечного полета»: пилота Су-25 Филипова провожают в России
«Пузырь лопнул»: эксперты рассказали, почему рухнули индексы США
ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет
В пустыне Сахара вновь выпал снег
Низкие дозы алкоголя помогают мозгу очищаться
Почему мужчины не должны считать женщину секс-объектом
Отец полковника Захарченко вернул следствию зарплату
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь