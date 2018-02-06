Полиция ведет проверку в связи с информацией о высаженном из автобуса на мороз ребенке в Сызрани
В Сызрани полицейские ведут проверку в связи с появившейся в интернете информацией о высаженном из автобуса ребенке, сообщает
В Сызрани полицейские ведут проверку в связи с появившейся в интернете информацией о высаженном из автобуса ребенке, сообщает
Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани водитель микроавтобуса высадил 11-летнюю девочку с тяжелым рюкзаком на дороге с интенсивным движением в незнакомом районе. При этом на улице был мороз.
При проверке личность водителя установили. Сейчас он отстранен от управления общественным транспортом до выяснения всех обстоятельств. Сотрудники ГИБДД проверяют организацию, работающую на этом маршруте.
Правоохранители просят очевидцев происшествия и родителей пострадавшего ребенка обратиться в МУ МВД России «Сызранское» по телефону: 8−50−35−8464−94 (ПДН), 8−38−33−8464−66 (дежурная часть).
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