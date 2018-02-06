Полиция ведет проверку в связи с информацией о высаженном из автобуса на мороз ребенке в Сызрани

Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани водитель микроавтобуса высадил 11-летнюю девочку с тяжелым рюкзаком на дороге с интенсивным движением в незнакомом районе. При этом на улице был мороз.

При проверке личность водителя установили. Сейчас он отстранен от управления общественным транспортом до выяснения всех обстоятельств. Сотрудники ГИБДД проверяют организацию, работающую на этом маршруте.