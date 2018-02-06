В Ростове-на-Дону участники разбойной банды получили до 19 лет тюрьмы

Источник: РИА Новости

По данным следствия, Лечи Гадамаури с марта 2014 года до 9 июня 2016 года руководил одним из незаконных вооруженных формирований на территории Сунженского района Ингушетии. В состав незаконного формирования в разное время также вступили Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Илез Цечоев, Джохар Цечоев и Багаудин Опиев.

Участники банды под руководством Гадамаури при неустановленных следствием обстоятельствах приобрели и хранили в тайниках, по месту их жительства или непосредственно при себе пригодные для использования по назначению огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, считает СК.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения с учетом не отбытого ранее наказания назначить Гадамаури 19 лет строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 3 месяца и штрафом 250 тысяч рублей», — сказал судья.