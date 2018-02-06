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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

ФСБ ищет ядовитые стеклоочистители на петербургских заправках

С начала года в Петербурге от отравления «омывайкой» на основе метанола умерли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Оперативники начали обследовать петербургские заправки рано утром во вторник. В мероприятиях задействовали около двадцати сотрудников контрразведки. Об этом «КП» сообщили в региональном управлении ФСБ.

На АЗС чекисты искали не фирменные френч-доги с горячим кофе, а стеклоочистительные жидкости на основе метилового спирта. Торговать такой продукцией в нашей стране запрещено.

Как стало известно «Комсомолке», правоохранители проверили около десяти заправок сети «Фаэтон» (например, на Пискаревском и Витебском проспектах и на Турухтанных островах). О результатах рейда в УФСБ по городу и области рассказывать отказались.

В офисе «Фаэтона» к звонку журналистов отнеслись спокойно и пообещали прокомментировать ситуацию «в ближайшее время».

— Конечно, мы в курсе событий, — заверила нас девушка на том конце провода. — Ответственный сотрудник прокомментирует ситуацию…

К слову, ничего удивительного в интересе к ядовитым стеклоочистителям — вернее, к предполагаемым местам их реализации — нет. Только за первый месяц 2018 года в Северной столице от отравления «омывайкой» умерли двое местных жительниц. Одна скончалась 7 января в своей квартире, а вторая — 17 числа в больнице.

В городском Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье за производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности. К ответственности уже привлекли четырех индивидуальных предпринимателей, продавших чистящее средство на основе метанола. В следствии уверены: продавцы прекрасно знали, какое опасное вещество содержится в их товаре.

Кроме того, сегодня в полицейском главке города на Неве сообщили о рейде в одном из автоцентров на улице Фучика. Оттуда изъяли около 400 литров «омывайки».

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