ФСБ ищет ядовитые стеклоочистители на петербургских заправках
С начала года в Петербурге от отравления «омывайкой» на основе метанола умерли два человека.
С начала года в Петербурге от отравления «омывайкой» на основе метанола умерли два человека.
Оперативники начали обследовать петербургские заправки рано утром во вторник. В мероприятиях задействовали около двадцати сотрудников контрразведки. Об этом «КП» сообщили в региональном управлении ФСБ.
На АЗС чекисты искали не фирменные
Как стало известно «Комсомолке», правоохранители проверили около десяти заправок сети «Фаэтон» (например, на Пискаревском и Витебском проспектах и на Турухтанных островах). О результатах рейда в УФСБ по городу и области рассказывать отказались.
В офисе «Фаэтона» к звонку журналистов отнеслись спокойно и пообещали прокомментировать ситуацию «в ближайшее время».
— Конечно, мы в курсе событий, — заверила нас девушка на том конце провода. — Ответственный сотрудник прокомментирует ситуацию…
К слову, ничего удивительного в интересе к ядовитым стеклоочистителям — вернее, к предполагаемым местам их реализации — нет. Только за первый месяц 2018 года в Северной столице от отравления «омывайкой» умерли двое местных жительниц. Одна скончалась 7 января в своей квартире, а вторая — 17 числа в больнице.
В городском Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье за производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности. К ответственности уже привлекли четырех индивидуальных предпринимателей, продавших чистящее средство на основе метанола. В следствии уверены: продавцы прекрасно знали, какое опасное вещество содержится в их товаре.
Кроме того, сегодня в полицейском главке города на Неве сообщили о рейде в одном из автоцентров на улице Фучика. Оттуда изъяли около 400 литров «омывайки».
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