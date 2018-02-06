В Самарской области полиция «накрыла» 7 подпольных цехов с алкоголем
По информации МВД, из оборота изъято более 22 тысяч спиртных напитков.
По информации МВД, из оборота изъято более 22 тысяч спиртных напитков.
Во вторник, 6 февраля, в областном полицейском Главке рассказывали о результатах работы за 2017 год. Так, по информации регионального ГУ МВД, контроль за оперативной обстановкой в Самаре и ее окрестностях был осуществлен на хорошем уровне.
Уровень преступности на 100 тысяч населения составил 1374 преступления, что ниже среднего показателя по России, который составляет 1419 преступлений.
Почти 19% от всех уголовных нарушений закона в 2017 году составили тяжкие и особо тяжкие преступления, 51% — кражи и мошенничества; 9 с половиной процентов — незаконный оборот наркотиков.
Начальник облМВД — Александр Винников отметил, что люди часто жалуются на торговлю контрафактными спиртными напитками. Реакция есть — в 63-м регионе в 2017 году пресечена деятельность 7 подпольных цехов, производивших фальсифицированную алкогольную продукцию, а также 24 складов, где она хранилась. Из незаконного оборота изъято почти 22 с половиной тысячи декалитров спиртного.
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