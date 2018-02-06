В Самарской области полиция «накрыла» 7 подпольных цехов с алкоголем

Во вторник, 6 февраля, в областном полицейском Главке рассказывали о результатах работы за 2017 год. Так, по информации регионального ГУ МВД, контроль за оперативной обстановкой в Самаре и ее окрестностях был осуществлен на хорошем уровне.

Уровень преступности на 100 тысяч населения составил 1374 преступления, что ниже среднего показателя по России, который составляет 1419 преступлений.

Почти 19% от всех уголовных нарушений закона в 2017 году составили тяжкие и особо тяжкие преступления, 51% — кражи и мошенничества; 9 с половиной процентов — незаконный оборот наркотиков.