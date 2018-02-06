Водителю грузовика, виновному в смерти четырех человек, вынесли приговор

Авария произошла 16 июня прошлого года в Семеновском районе. 54-летний мужчина управляя грузовым транспортом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой».



В результате 3 пассажира легковушки и водитель скончались на месте. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, мужчину приговорили к 4 годам и трем месяцам колонии-поселение и лишили прав на 3 года.



Кроме того подсудимого обязали выплатить 1 миллион рублей в счет моральной компенсации матери одной из погибших женщин.