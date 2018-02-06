Водителю грузовика, виновному в смерти четырех человек, вынесли приговор
Водителю большегруза, обвиняемому в смерти 4 человек вынесли приговор. Об этом сообщается на сайте областного суда.
Водителю большегруза, обвиняемому в смерти 4 человек вынесли приговор. Об этом сообщается на сайте областного суда.
Авария произошла 16 июня прошлого года в Семеновском районе. 54-летний мужчина управляя грузовым транспортом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Ладой».
В результате 3 пассажира легковушки и водитель скончались на месте. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, мужчину приговорили к 4 годам и трем месяцам
Кроме того подсудимого обязали выплатить 1 миллион рублей в счет моральной компенсации матери одной из погибших женщин.
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