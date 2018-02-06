Три иномарки оказались разбиты в аварии с трамваем в центре Ростова-на-Дону

Около 13 часов на пересечении Буденновского проспекта и улицы Пушкинской вагон общественного транспорта «догнал» автомобиль Hyundai Аccent, после чего тот врезался в две другие иномарки. Очевидцы в социальной сети пишут, что у трамвая отказали тормоза.

Как сообщили в полиции, в аварии никто не пострадал, машины получили значительные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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