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19:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Три иномарки оказались разбиты в аварии с трамваем в центре Ростова-на-Дону

Днем 6 февраля в центре Ростова-на-Дону произошло крупное ДТП с участием трамвая.

Около 13 часов на пересечении Буденновского проспекта и улицы Пушкинской вагон общественного транспорта «догнал» автомобиль Hyundai Аccent, после чего тот врезался в две другие иномарки. Очевидцы в социальной сети пишут, что у трамвая отказали тормоза.

Как сообщили в полиции, в аварии никто не пострадал, машины получили значительные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, недавно ростовчане обсуждали аварию, произошедшую на улице 1-й Конной Армии, где трамвай сошел с рельсов, а затем врезался в дерево. Жители южной столицы говорят, что на этом участке подобные происшествия происходят регулярно, не исключено, что виной всему — плохое состояние пути.

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