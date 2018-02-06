Три иномарки оказались разбиты в аварии с трамваем в центре Ростова-на-Дону
Днем 6 февраля в центре
Днем 6 февраля в центре
Около 13 часов на пересечении Буденновского проспекта и улицы Пушкинской вагон общественного транспорта «догнал» автомобиль Hyundai Аccent, после чего тот врезался в две другие иномарки. Очевидцы в социальной сети пишут, что у трамвая отказали тормоза.
Как сообщили в полиции, в аварии никто не пострадал, машины получили значительные повреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, недавно ростовчане обсуждали аварию, произошедшую на улице 1-й Конной Армии, где трамвай сошел с рельсов, а затем врезался в дерево. Жители южной столицы говорят, что на этом участке подобные происшествия происходят регулярно, не исключено, что виной всему — плохое состояние пути.
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