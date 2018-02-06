Преподаватель солигорского колледжа приговорена к 4 годам лишения свободы за систематические взятки

Источник: AP 2018

Преподаватель признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки, в том числе повторно). Свою вину она признала частично. Доход, полученный преступным путем, был уплачен в полном объеме на стадии предварительного следствия.

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По решению суда женщина лишена права заниматься определенной деятельностью, связанной с совершением юридически значимых действий, сроком на пять лет. Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в течение десяти суток.

Сторона гособвинения в ходе судебных прений предлагала назначить обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, с октября 2015 года по июль 2017-го женщина преподавала в колледже спецпредметы и как руководитель курсовых проектов использовала служебные полномочия в корыстных интересах. Она систематически получала от учащихся деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых, а также за положительные отметки при приеме экзаменов. При этом курсовые самостоятельно студенты не выполняли — использовались предоставленные преподавателем за вознаграждение проекты предыдущих курсов. Всего следствием собраны доказательства по десяти эпизодам противоправной деятельности.