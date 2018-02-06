Массовое ДТП в Алматы: В аварию попали два пассажирских автобуса

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ДТП произошло на пересечении улиц Сейфулина и Маметовой. Со слов водителя автобуса маршрута № 30, он ехал по улице Сейфулина вниз, то есть в северном направлении в сторону железнодорожного вокзала. Перед ним неожиданно стал тормозить автобус маршрута № 20.

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Водитель первого автобуса рассказал, что во избежание столкновения начал уходить левее, где ехал черный автомобиль марки Hummer. Происходит столкновение автобуса и автомобиля, машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lexus, следовавшем в южном направлении по улице Сейфулина.