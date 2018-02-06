Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джон Махони
7 непростительных ошибок тех, кто пьет таблетки
Сотрудников «Сямозера» довели до суда
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
Евгений Осин расплакался после получения результатов ДНК-теста
CAS снова заступился за российских спортсменов
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
«Настоящий солдат»: На Западе восхищены подвигом пилота России
СМИ о том, почему не успели спасти пилота Су-25 РФ
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
В Лондоне продается дом шириной два метра
Крышу Госдумы накроют куполом
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
19:06 (мск), источник: Kazinform

Массовое ДТП в Алматы: В аварию попали два пассажирских автобуса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Два пассажирских автобуса в Алматы стали участниками массового ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» с места события.

6
фотографий
6
фотографий

ДТП произошло на пересечении улиц Сейфулина и Маметовой. Со слов водителя автобуса маршрута № 30, он ехал по улице Сейфулина вниз, то есть в северном направлении в сторону железнодорожного вокзала. Перед ним неожиданно стал тормозить автобус маршрута № 20.

Читайте также
В Алматы пьяный водитель угнанного Mercedes устроил аварию

Водитель первого автобуса рассказал, что во избежание столкновения начал уходить левее, где ехал черный автомобиль марки Hummer. Происходит столкновение автобуса и автомобиля, машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lexus, следовавшем в южном направлении по улице Сейфулина.

Водитель ехавшего за машиной Lexus автомобиля Mercedes не успел среагировать и врезался в Lexus сзади.

В ДТП пострадал пассажир автобуса маршрута № 20.

В результате снегопада на улицах Алматы образовались пробки, что стало одной из причин ДТП.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Пятый день спасатели ищут утонувшего в Южном Казахстане ребенка
Дело Слекишиной: суд смягчил наказание экс-начальнику СИЗО
«Вечного полета»: пилота Су-25 Филипова провожают в России
«Пузырь лопнул»: эксперты рассказали, почему рухнули индексы США
ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет
В пустыне Сахара вновь выпал снег
Низкие дозы алкоголя помогают мозгу очищаться
Почему мужчины не должны считать женщину секс-объектом
Отец полковника Захарченко вернул следствию зарплату
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь