В США наркобарона Коротышку будет судить анонимное жюри присяжных
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд в
По мнению окружного судьи в Бруклине, сторона обвинения представила достаточные доводы для защиты присяжных от возможных угроз со стороны подсудимого.
Решение суда означает, что ни прокурор, ни адвокаты Коротышки не будут ничего знать о присяжных. Во время процесса, который должен начаться в сентябре, они будут находиться отдельно от публики.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В
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