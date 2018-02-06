В США наркобарона Коротышку будет судить анонимное жюри присяжных

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По мнению окружного судьи в Бруклине, сторона обвинения представила достаточные доводы для защиты присяжных от возможных угроз со стороны подсудимого.

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Решение суда означает, что ни прокурор, ни адвокаты Коротышки не будут ничего знать о присяжных. Во время процесса, который должен начаться в сентябре, они будут находиться отдельно от публики.