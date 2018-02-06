В историческом центре Казани загорелась высотка
В историческом центре Казани загорелся многоэтажный дом, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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В историческом центре Казани загорелся многоэтажный дом, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
О пожаре на улице Гоголя сообщил очевидец. По его словам, горел фасад одного из домов.
— Предварительно, между 15 и 16 этажами загорелся утеплитель. На месте работали пожарные, — сообщили в МЧС.
Пострадавших нет, эвакуация жильцов не потребовалась.
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