В Уфе бетономешалка устроила массовое ДТП

Сегодня днем, 6 февраля, в Уфе на перекрестке улиц Сагит Агиша и Степана Злобина столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель бетономешалки КамАЗ по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. «ВАЗ» 13-ой модели, уходя от столкновения, зацепил бампер грузовика и въехал в припаркованный на остановке «Рено Логан».