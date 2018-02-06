В Уфе бетономешалка устроила массовое ДТП
Пострадавших доставили в больницу.
Пострадавших доставили в больницу.
Сегодня днем, 6 февраля, в Уфе на перекрестке улиц Сагит Агиша и Степана Злобина столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, водитель бетономешалки КамАЗ по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. «ВАЗ» 13-ой модели, уходя от столкновения, зацепил бампер грузовика и въехал в припаркованный на остановке «Рено Логан».
— В результате ДТП с различными травмами в больницу были доставлены оба водителя легковушек, — сообщает «Дорожный патруль».
Подробности аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
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