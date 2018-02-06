Калининградец едва не утонул в Преголе, спасая свою собаку

6 февраля днём калининградец гулял на острове Канта со своей собакой. Пёс упал в воду и не мог вылезти на берег. Мужчина кинулся спасать животное. Собаку он сумел вытолкнуть на берег, а сам около шести минут барахтался в воде. Выбраться ему помогли проходящие мимо люди. Они связали ремни и шарфы, и с помощью импровизированного каната вытащили пострадавшего на берег.