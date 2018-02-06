Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джон Махони
7 непростительных ошибок тех, кто пьет таблетки
Сотрудников «Сямозера» довели до суда
В Лондоне продается дом шириной два метра
Анна Хилькевич призналась, что она сделала с лицом
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Елена Яковлева в роскошной шубе изобразила ангела на снегу
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
21:09 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец едва не утонул в Преголе, спасая свою собаку

В Калининграде на острове Канта мужчина едва не отправился на дно Преголи, спасая свою собаку. Из воды его вытащили случайные прохожие, сообщили «Клопс» в Кафедральном соборе.

6 февраля днём калининградец гулял на острове Канта со своей собакой. Пёс упал в воду и не мог вылезти на берег. Мужчина кинулся спасать животное. Собаку он сумел вытолкнуть на берег, а сам около шести минут барахтался в воде. Выбраться ему помогли проходящие мимо люди. Они связали ремни и шарфы, и с помощью импровизированного каната вытащили пострадавшего на берег.

«Когда мужчину привели в здание собора, он был в полубессознательном состоянии, весь серый. У него было переохлаждение. Мы вызвали скорую помощь, напоили его горячим чаем, как могли, старались согреть. Примерно через 10 минут приехали медики, погрузили его на носилки и увезли в больницу», — рассказала администратор собора.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МИД Польши предложил сохранять дипломатические отношения с РФ, несмотря на политические противоречия
В Янтарном почтили память жертв холокоста
«Вечного полета»: пилота Су-25 Филипова провожают в России
«Пузырь лопнул»: эксперты рассказали, почему рухнули индексы США
ЦИК опубликовал сведения о доходах Путина за шесть лет
В пустыне Сахара вновь выпал снег
Низкие дозы алкоголя помогают мозгу очищаться
Почему мужчины не должны считать женщину секс-объектом
Отец полковника Захарченко вернул следствию зарплату
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь