Калининградец едва не утонул в Преголе, спасая свою собаку
В Калининграде на острове Канта мужчина едва не отправился на дно Преголи, спасая свою собаку. Из воды его вытащили случайные прохожие, сообщили «Клопс» в Кафедральном соборе.
В Калининграде на острове Канта мужчина едва не отправился на дно Преголи, спасая свою собаку. Из воды его вытащили случайные прохожие, сообщили «Клопс» в Кафедральном соборе.
6 февраля днём калининградец гулял на острове Канта со своей собакой. Пёс упал в воду и не мог вылезти на берег. Мужчина кинулся спасать животное. Собаку он сумел вытолкнуть на берег, а сам около шести минут барахтался в воде. Выбраться ему помогли проходящие мимо люди. Они связали ремни и шарфы, и с помощью импровизированного каната вытащили пострадавшего на берег.
«Когда мужчину привели в здание собора, он был в полубессознательном состоянии, весь серый. У него было переохлаждение. Мы вызвали скорую помощь, напоили его горячим чаем, как могли, старались согреть. Примерно через 10 минут приехали медики, погрузили его на носилки и увезли в больницу», — рассказала администратор собора.
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