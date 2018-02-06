Едва не похитивший ребенка житель Уральска осужден на 6 лет

По информации, поступившей из городского суда Уральска, 21 ноября прошлого года В. Колесников, взяв на руки ребенка, 2013 года рождения, бросился бежать. Но увидев, что мать ребенка с криками о помощи преследует его, бросает малыша и скрывается с места происшествия.