Едва не похитивший ребенка житель Уральска осужден на 6 лет
УРАЛЬСК КАЗИНФОРМ — Житель Уральска, покушавшийся на похищение 4-летнего ребенка, осужден на 6 лет, предает корреспондент МИА «Казинформ».
УРАЛЬСК КАЗИНФОРМ — Житель Уральска, покушавшийся на похищение 4-летнего ребенка, осужден на 6 лет, предает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации, поступившей из городского суда Уральска, 21 ноября прошлого года В. Колесников, взяв на руки ребенка, 2013 года рождения, бросился бежать. Но увидев, что мать ребенка с криками о помощи преследует его, бросает малыша и скрывается с места происшествия.
Дело взято в производство. По решению Уральского городского суда В. Колесников признан виновным по статье 125, часть 2, пункт 5 УК РК, с применением статьи 55, части 6, он приговорен к 6 годам лишения свободы.
По решению апелляционного суда ЗКО приговор оставлен без изменения.
Решение суда вступило в законную силу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.