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20:24 (мск), источник: Kazinform

Едва не похитивший ребенка житель Уральска осужден на 6 лет

УРАЛЬСК КАЗИНФОРМ — Житель Уральска, покушавшийся на похищение 4-летнего ребенка, осужден на 6 лет, предает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации, поступившей из городского суда Уральска, 21 ноября прошлого года В. Колесников, взяв на руки ребенка, 2013 года рождения, бросился бежать. Но увидев, что мать ребенка с криками о помощи преследует его, бросает малыша и скрывается с места происшествия.

Дело взято в производство. По решению Уральского городского суда В. Колесников признан виновным по статье 125, часть 2, пункт 5 УК РК, с применением статьи 55, части 6, он приговорен к 6 годам лишения свободы.

По решению апелляционного суда ЗКО приговор оставлен без изменения.

Решение суда вступило в законную силу.

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