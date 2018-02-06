Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина.