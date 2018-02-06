Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жертв и пострадавших не было при минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске, который произошел во вторник, зданию нанесен существенный материальный ущерб, говорится в сообщении МИД РФ.
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