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20:42 (мск), источник: РИА Новости

Российское торгпредство в Дамаске обстреляли из минометов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жертв и пострадавших не было при минометном обстреле здания торгпредства России в Дамаске, который произошел во вторник, зданию нанесен существенный материальный ущерб, говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, 6 февраля приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства Российской Федерации в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина.

Жертв и пострадавших нет. Зданию нанесен существенный материальный ущерб. Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни.
Сообщение МИД РФ

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президентский район Дамаска во вторник подвергся минометному обстрелу, мина попала в торгпредство РФ.

Террористы вновь обстреляли ракетами Дамаск
Во время загрузки произошла ошибка.
2 февраля© Ньюстюб
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