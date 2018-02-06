Вспышку гепатита А зафиксировали в Леовском районе: 12 детей госпитализированы
Вспышку гепатита А зафиксировали в селе Филипень, Леовского района. 12 детей госпитализированы с этим диагнозом.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Вспышку гепатита А зафиксировали в селе Филипень, Леовского района. 12 детей госпитализированы с этим диагнозом.
Информацию подтвердила директор Центра здоровья населенного пункта, Диана Остафий. Она сообщила, что детям от 4 до 17 лет.
С сентября прошлого года в селе зафиксировали 64 случая заболевания вирусом гепатита А. Среди заболевших было 38 школьников и 9 детей дошкольного возраста.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.