Вспышку гепатита А зафиксировали в Леовском районе: 12 детей госпитализированы

Информацию подтвердила директор Центра здоровья населенного пункта, Диана Остафий. Она сообщила, что детям от 4 до 17 лет.

С сентября прошлого года в селе зафиксировали 64 случая заболевания вирусом гепатита А. Среди заболевших было 38 школьников и 9 детей дошкольного возраста.