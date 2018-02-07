В Сочи осудили застройщика, обманувшего дольщиков на 35 млн рублей

В суде установили, что 36-летний мужчина и еще две женщины не выполнили обязательства по строительству жилого дома с условным наименованием ПЖСК «Альфа». Его должны были построить на улице Плеханова в Центральном районе Сочи.

«В дальнейшем, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, не оформив изменение целевого назначения земельного участка, а также не обладая заключением государственной экспертизы, разрешающим строительство многоквартирных домов, начали самовольно возводить дом на вышеуказанном земельном участке, привлекая денежные средства граждан», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В мае 2013 года суд постановил снести самострой. Ответчик не исполнил решение добровольно, поэтому дом снесли принудительно. От действий преступника пострадали жители Краснодарского края, Ростовской области, городов Тюмени, Омска, Сургута, Казани, Новокузнецка, Москвы, сумма ущерба для каждого достигла от 600 тыс. рублей до 3,1 млн рублей.