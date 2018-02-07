МЧС: Пожар в Артеме мог вспыхнуть из-за майнинговой «фермы»
Пожар в многоквартирном доме в приморском Артеме мог произойти
Пожар в многоквартирном доме в приморском Артеме мог произойти
В ГУ МЧС по Приморскому краю не исключают такую версию и отмечают, что об истинных причинах пожара говорить преждевременно, органы дознания еще работают.
— На месте ЧП были найдены многочисленные компьютерные комплектующие, похожие на остатки так называемой «фермы» по добыче криптовалюты. Подобные устройства сильно повышают нагрузку на электрические сети, что могло привести к возгоранию, — цитирует агентство представителя ГУ МЧС.
Как сообщалось ранее, пожар в артемовской многоэтажке произошел накануне. Пришлось эвакуировать 45 человек. Огонь уничтожил 500 квадратных метров площади. После тушения в четырех подъездах дома были отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла.
Сегодня теплоснабжение частично восстановлено.
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