В Магнитогорске главврача обвинили в краже 240 тыс. рублей у детской поликлиники
Эти деньги женщина получила за досрочное расторжение трудового договора на должности
Эти деньги женщина получила за досрочное расторжение трудового договора на должности
Усидеть на двух стульях довольно сложно. И все же главный врач детской городской поликлиники № 8 из Магнитогорска совмещала обязанности главы клиники и врача УЗИ. А когда диагностика ей надоела, добилась незаконной компенсации из бюджета, сообщает
— Угрожая бухгалтеру увольнением, главврач заставила ее выписать компенсацию за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики. Хотя такое решение шло в разрез с законом, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — За расторжение договора женщина получила 242 тыс. рублей.
Пропажу средств, принадлежавших ТФОМС, обнаружили в ходе прокурорской проверки. На главврача завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей, а также пятилетний запрет занимать руководящие должности. ТВ суде может дойти и до реального лишения свободы.
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