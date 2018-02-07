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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске главврача обвинили в краже 240 тыс. рублей у детской поликлиники

Эти деньги женщина получила за досрочное расторжение трудового договора на должности врача-диагноста.

Источник: РИА "Новости"

Усидеть на двух стульях довольно сложно. И все же главный врач детской городской поликлиники № 8 из Магнитогорска совмещала обязанности главы клиники и врача УЗИ. А когда диагностика ей надоела, добилась незаконной компенсации из бюджета, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Угрожая бухгалтеру увольнением, главврач заставила ее выписать компенсацию за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики. Хотя такое решение шло в разрез с законом, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — За расторжение договора женщина получила 242 тыс. рублей.

Пропажу средств, принадлежавших ТФОМС, обнаружили в ходе прокурорской проверки. На главврача завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей, а также пятилетний запрет занимать руководящие должности. ТВ суде может дойти и до реального лишения свободы.

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