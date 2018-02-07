В Магнитогорске главврача обвинили в краже 240 тыс. рублей у детской поликлиники

Источник: РИА "Новости"

Усидеть на двух стульях довольно сложно. И все же главный врач детской городской поликлиники № 8 из Магнитогорска совмещала обязанности главы клиники и врача УЗИ. А когда диагностика ей надоела, добилась незаконной компенсации из бюджета, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Угрожая бухгалтеру увольнением, главврач заставила ее выписать компенсацию за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики. Хотя такое решение шло в разрез с законом, — говорит старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева. — За расторжение договора женщина получила 242 тыс. рублей.