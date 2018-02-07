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10:32 (мск), источник: РИА Новости

В Ингушетии осудили боевиков, готовивших серию терактов в России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Члены вооруженной бандгруппы из Ингушетии, причисляющие себя к террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ) и готовившие серию терактов в РФ, получили от пяти до 19 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Ингушетия.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор участникам незаконного вооруженного формирования, функционировавшего на территории Ингушетии и позиционировавшего себя структурной частью международной террористической организации «Исламское государство"* в составе группировки «Вилаят Галгайче».

«Решением суда руководитель НВФ Гадамаури Л. В. приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальные участники преступного сообщества приговорены к лишению свободы в исправительных колониях общего режима сроком от пяти до 14 лет», — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещена в России

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