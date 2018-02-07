В Ингушетии осудили боевиков, готовивших серию терактов в России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Члены вооруженной бандгруппы из Ингушетии, причисляющие себя к террористической группировке ИГ* (запрещена в РФ) и готовившие серию терактов в РФ, получили от пяти до 19 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Ингушетия.

