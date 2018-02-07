В Копейске пропал молодой мужчина
42-летний Михаил Микерин ушел из дома 1 февраля.
42-летний Михаил Микерин ушел из дома 1 февраля.
«Ушел и до настоящего времени не вернулся», — это о 42-летнем жителе Копейска Михаиле Микерине.
Как сообщает сайт поиска пропавших людей Легион СПАС, Михаил ушел из дома по ул. Забойщиков 1 февраля около 21.00. До сих пор никто не знает, где он.
Приметы пропавшего: рост 165−170 см, вес — 90 кг. Телосложение — плотное. Глаза карие, волосы темные, есть залысины. Стрижка короткая.
Был одет: куртка болотного цвета с капюшоном, однотонного трико синего цвета, шапка
Вся информация о Михаиле стекается на сайт Легион СПАС.
Если вам
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