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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Копейске пропал молодой мужчина

42-летний Михаил Микерин ушел из дома 1 февраля.

«Ушел и до настоящего времени не вернулся», — это о 42-летнем жителе Копейска Михаиле Микерине.

Как сообщает сайт поиска пропавших людей Легион СПАС, Михаил ушел из дома по ул. Забойщиков 1 февраля около 21.00. До сих пор никто не знает, где он.

Приметы пропавшего: рост 165−170 см, вес — 90 кг. Телосложение — плотное. Глаза карие, волосы темные, есть залысины. Стрижка короткая.

Был одет: куртка болотного цвета с капюшоном, однотонного трико синего цвета, шапка темно-серого цвета с серой полосой, кроссовки черного цвета.

Вся информация о Михаиле стекается на сайт Легион СПАС.

Если вам что-то известно о Михаиле Микерине, звоните по тел. 8−908−053−41−97.

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