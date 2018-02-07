Адвокат просит отпустить Владимира Нелюбина под залог 5 миллионов

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районном суде Перми продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему депутату Законодательного Собрания Владимиру Нелюбину. Он стал фигурантом дела о хищении 200 миллионов рублей обанкротившегося Экопромбанка. Его задержали вечером в понедельник, 5 февраля.

Сегодня, в среду 7 февраля, Нелюбина доставили в суд в наручниках. Корреспондент «Комсомолки» из зала суда сообщает, что следователь требует для бывшего депутата два месяца ареста.

Адвокат Нелюбина просит отпустить подзащитного под залог в 5 миллионов рублей. Он принес в суд большую пачку документов, которые с положительной стороны характеризуют Нелюбина: он — заслуженный тренер России, имеет почетные грамоты. Ходатайства с просьбой не заключать Нелюбина под стражу подписали десятки именитых спортсменов, в том числе известный борец Александр Карелин.