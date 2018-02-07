Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарантино назвал аварию с Турман одной из главных ошибок в жизни
Традиции питания, которые достались нам из советского прошлого
Почти половина петербургских отцов готова уйти в декрет
В Лондоне продается дом шириной два метра
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Как сестры Кардашьян зарабатывают на себеОбщий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ: Почему погибая пилот Су-25 крикнул «Это вам за пацанов»
Глумившийся над смертью пилота РФ украинец погиб
В Сети шутят над рэп-баттлом Гуфа и Птахи
Как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад
Мнение об угрозах Киева по Германии: днище адекватности пробито
Спортсмены РФ не хотят приходить на открытие ОИ
В Лондоне продается дом шириной два метра
Крышу Госдумы накроют куполом
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Адвокат просит отпустить Владимира Нелюбина под залог 5 миллионов

Именитые спортсмены написали ходатайства в его поддержку.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районном суде Перми продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему депутату Законодательного Собрания Владимиру Нелюбину. Он стал фигурантом дела о хищении 200 миллионов рублей обанкротившегося Экопромбанка. Его задержали вечером в понедельник, 5 февраля.

Сегодня, в среду 7 февраля, Нелюбина доставили в суд в наручниках. Корреспондент «Комсомолки» из зала суда сообщает, что следователь требует для бывшего депутата два месяца ареста.

Адвокат Нелюбина просит отпустить подзащитного под залог в 5 миллионов рублей. Он принес в суд большую пачку документов, которые с положительной стороны характеризуют Нелюбина: он — заслуженный тренер России, имеет почетные грамоты. Ходатайства с просьбой не заключать Нелюбина под стражу подписали десятки именитых спортсменов, в том числе известный борец Александр Карелин.

Депутат ЗС Александр Третьяков тоже написал ходатайство о незаключении Нелюбина под стражу под его личное поручительство.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Юнус-Бек Евкуров подтвердил информацию о гибели своего племянника
Котенок пумы в Новосибирском зоопарке оказался девочкой
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего пилота
Русские вынудили Джима Керри удалиться из Facebook
Теневая экономика в России достигла уровня африканских стран
Американка выиграла 560 миллионов долларов и отказалась от приза
У бизнесменов возникли проблемы из-за «кремлевского доклада»
Россия начала депортацию рабочих из КНДР
Укравший блины пес поджег хозяйский дом
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь Главный тренер российской сборной заявил, что за игроками из предварительного списка будут следить допинг-офицеры
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Минобрнауки представило рейтинг детских садов России Дошкольному образованию поставили тройку.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь