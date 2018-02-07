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10:12 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре уволен водитель маршрутки, ударивший женщину — водителя троллейбуса

Проверка проведена по сообщениям жителей города.

В дептрансе Самары разобрались с инцидентом при участии водителей общественного транспорта. Один из жителей города сообщил в твиттере о том, что стал свидетелем конфликта на дороге. Вечером 31 января водитель маршрутки № 4 подрезал троллейбус № 4, а затем ехал прямо перед ним.

По словам заявителя, водитель троллейбуса вынуждена была подойти к маршрутке на остановке «Телецентр», т.к. действия водителя автобуса «угрожали безопасности пассажиров». В результате последний на глазах у всех ударил женщину.

«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном взаимодействии в случае подобных конфликтов на маршруте и выработке мер по их недопущению в дальнейшем. Водитель автобуса уволен. Водитель троллейбуса строго предупреждена о неукоснительном выполнении должностных инструкций», — пишет Самру.ру со ссылкой на сообщение департамента транспорта города.

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