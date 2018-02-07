В Самаре уволен водитель маршрутки, ударивший женщину — водителя троллейбуса

В дептрансе Самары разобрались с инцидентом при участии водителей общественного транспорта. Один из жителей города сообщил в твиттере о том, что стал свидетелем конфликта на дороге. Вечером 31 января водитель маршрутки № 4 подрезал троллейбус № 4, а затем ехал прямо перед ним.

По словам заявителя, водитель троллейбуса вынуждена была подойти к маршрутке на остановке «Телецентр», т.к. действия водителя автобуса «угрожали безопасности пассажиров». В результате последний на глазах у всех ударил женщину.